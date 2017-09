Raly Barrionuevo regresa más íntimo que nunca

Niña de los andamios es un trabajo íntimo e intenso que, además de plasmar la madurez de 20 años de trayectoria, da testimonio de una etapa más autobiográfica del cantautor, que asegura que se abrió y usó “la música como un elemento de sanación”. De hecho, el álbum incluye dos temas que rinden homenaje a sus padres. “‘Mi esfera de cristal’ la escribí hace un año y pico en un viaje en Europa, cuando estaba de gira con Amparo Sánchez. La espina por la ausencia de mi padre fue un gran desafío de vida para mí, para mi hermano y para mi madre. Mi padre, de una manera u otra, me llevó a la música. Falleció en septiembre del año pasado, cuando tenía pensado volver a verlo. La última vez ya no me había reconocido”, reveló.

La chacarera que da nombre al disco recuerda con melancolía a su madre, fallecida en 2013. “Andamio o sostén tienen que ver tanto con un obrero o un artista que está esculpiendo una obra, y es así como la recuerdo a mi mamá, como subida al andamio poniendo su mejor esfuerzo”, dijo.

Raly comenzó la gira de su nuevo disco el 4 de agosto en Tucumán. Visitará más de 30 ciudades antes de terminar el 17, 18, 19 y 20 de noviembre en Buenos Aires.