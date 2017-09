El candidato por el espacio Cumplir relanzó su campaña y fue crítico con la ex presidenta Cristina Kirchner.

Randazzo: "No voy a bajar los brazos"

El candidato a senador por el Frente Justicialista, Florencio Randazzo, relanzó hoy su campaña para las generales de octubre con un duro mensaje a la ex presidenta Cristina Kirchner y advirtió que, si bien "podrán quebrar a algunos compañeros" de su espacio, a él no lo asustan los "aprietes" y no va a "bajar los brazos".