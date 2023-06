Randazzo y Urtubey descartaron sumarse a JxC

“Quiero aclarar una vez más que no formaré parte de Juntos por el Cambio. Lo digo con respeto y con convicción: soy lo que fui toda la vida, un militante peronista que ha tenido el honor de recorrer un largo camino siendo elegido por mi pueblo, por lo que soy y por mi pertenencia”, publicó el ex gobernador de Salta en su cuenta de Twitter. A su vez, continuó: “No todos somos lo mismo. Mi mirada surge de la convicción de un peronismo que le sirva a la Argentina. El peronismo, que piensa en crecer y no en ajustar, que supera crisis y no las administra”.