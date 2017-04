Rastreó al que le chocó el auto y le dio una paliza

Pero esta trama vergonzosa tuvo un capítulo más que tiene que ver con la justicia por mano propia, porque el marido de la embarazada, junto con su hermano y un amigo, localizó dónde vivía el joven que causó el accidente y le dio una tremenda paliza por la que ahora los tres están imputados por lesiones y resistencia a la autoridad, mientras que el golpeado tiene una causa en su contra por lesiones culposas agravadas.

El conductor que provocó el choque se llama Hugo Rodríguez y tiene 27 años. Y cuando fue abordado por César Castellano, de 34 (marido de la mujer embarazada) y consultado sobre si él era el que manejaba el auto y había escapado, no tuvo mejor idea que decir desafiante: “Sí, fui yo, ¿y qué?”. La respuesta a su pregunta no tuvo palabras sino una lluvia de trompadas y patadas por parte de Castellano y sus dos acompañantes.

El choque fue el sábado a la mañana. Una Renault Duster que circulaba por la Diagonal 74 en La Plata fue embestido por un Volkswagen Gol Trend gris que se fugó. Como consecuencia del violento encontronazo entre ambos vehículos, el conductor de la Duster (César Castellano) terminó perdiendo el control de la camioneta, que quedó volcada sobre el pavimento, con las cuatro ruedas hacia arriba. El Gol desapareció rápido de la escena. Castellano y su esposa, Magalí Dahir, de 32, lograron salir por sus propios medios de la camioneta aunque la mujer, que tenía algunos golpes, fue trasladada al hospital para ser revisada, dado que se encuentra en su sexto mes de embarazo, pero luego de varios estudios recibió el alta ya que tanto ella como su bebé estaban en buen estado de salud.

A Rodríguez puede podrían darle una pena de dos a cinco años de prisión por el hecho de haberse fugado del lugar del accidente.

La gravedad de darse a la fuga

La víctima de la agresión es Hugo Daniel Rodríguez (27), quien, más allá de la paliza que recibió, quedó vinculado a una causa por lesiones culposas agravadas debido al accidente que generó con su maniobra imprudente. Ahora, el fiscal de La Plata Alejandro Marchet debe resolver si le pide o no la detención, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 27347 que establece una nueva redacción del artículo 84 bis del Código Penal. Este ahora determina que “será reprimido con prisión de dos a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años, el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte”. La normativa añade: “La pena será de prisión de tres a seis años si se dieran alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diere a la fuga o no intentase socorrer a la víctima”. Si bien no causó la muerte, queda claro que para la ley es una falta grave el hecho de darse a la fuga.