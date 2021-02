Ratificaron denuncia por abuso sexual contra el gobernador de Tierra del Fuego

“Esto lo hice para incentivar a otros hombres a que no se callen. No quiero que no le pase a otro que necesita trabajo, lo que me pasó a mí con Melella. No me quiero callar”, expresó a Infobae Alfredo Sausnabar. Las denuncias se corresponden al tiempo en el que Mellela era intendente de Río Grande.

En esta ocasión, además de ratificar el testimonio de tres años atrás, pudo dar detalles del abuso del hoy gobernador. “ Cuando declaré la primera vez, a veces por vergüenza, uno no dice todo. Pero me preguntaron, porque aparentemente no me creyeron cómo habían sido los hechos en el departamento de Melella, cuando me invitó a su casa”, explicó el denunciante.

“Yo les pedí, por favor si les podía demostrar como había acontecido. Hubo un señor más veterano, muy amable, que me dijo que se ofrecía para representar la situación. Lo senté en la posición en que había estado yo, y yo hice lo que había hecho Melella conmigo esa vez. Y pudieron ver cómo era que había pasado. Al demostrarlo, me creyeron”, explicó angustiado el hombre al salir del Juzgado 2 de Río Grande, donde compareció a dar su declaración ante el juez Raúl Sahade.

Parte de esta denuncia contra el gobernador son también Damián Rivas y Mario Lovera, quienes dijeron también haber vivido situaciones similares de acoso sexual.

Rivas además, fue el nexo entre Melella y Suasnabar cuando el hombre se presentó al municipio buscando trabajo. Allí Rivas le dio su número de celular y Melella lo llamó para preguntarle si “aceptaba tener un novio casual” y que le dijo que “si aceptaba, iba a estar bien”. A esa propuesta, Suasnabar le respondió “si hablaba en serio”, y contó que luego siguieron una seguidilla de mensajes de índole sexual. Tiempo después lo citó a su departamento con la promesa de pagarle una parte de un trabajo que había quedado pendiente y diciéndole que tenía un empleo para ofrecerle.

”A mí me marcó profundamente lo que pasó. No me olvido. Me hizo mucho daño. Yo le dije al juez: ‘Yo vine acá por bronca, un hombre tiene que tener dignidad’. No es fácil pasar por ese momento. Cuando uno lo vive en carne propia se da cuenta que hay degenerados. Yo tuve problemas con mi familia por todo esto, me echaron de la pensión donde estaba, no pude conseguir trabajo. Estuve muy mal”, explicó Sausnabar, que en su momento viajó de Tucumán a Tierra del Fuego buscando posibilidades laborales, aunque no fue lo que encontró.

En tanto, Francisco Giménez el abogado de Sausnabar, que también representa a Rivas y a Lovera en esta denuncia contra el gobernador, dio más precisiones de la situación denunciada. “A diferencia de cuando declaró Rivas que lo pasó muy mal (quien terminó de ratificar su denuncia el día anterior), lo dejaron que se explaye libremente. Hizo un relato de todo lo que sufrió. Después le hicimos algunas preguntas a las partes, y el abogado de Patagonia se ofreció para representar la situación que contó. Recreó la situación de sexo oral por la fuerza a la que lo sometió Melella. Estaba la fiscal presente, que le preguntó si podía explicar cómo había sucedido, y él dio detalles de cómo estaba el sillón en el departamento, cómo se sentó, y representó cómo Melella le bajó el cierre del pantalón y le hizo sexo oral, mientras lo tenía apretado por el cuello. En esa época Suasnabar era más delgado, pesaba 55 o 57 kilos”, contó Giménez.

Sin embargo, esta situación parece no haber terminado para los denunciantes, al menos así lo asegura Rivas, quien desde que declaró por primera vez no para de recibir hostigamientos: “Algo raro está pasando, me empezaron a perseguir mucho. Me despidieron y rechacé el telegrama porque hay una ley de que no se puede despedir. Desde que denuncié a Melella, vivo prácticamente escondido, trabajo de noche como sereno. Pero necesito trabajar porque tengo una familia”, se lamentó.

Tal es así que en noviembre pasado recibió una golpiza por la que tuvo que acudir al Hospital Regional de Río Grande, ya que le provocó politraumatismo en rostro con herida cortante en labio superior izquierdo y en labio inferior izquierdo, traumatismo nasal sin lesión ósea. “Me agarraron 15 personas y me dieron una paliza. Hice la denuncia pero no sé si viene de parte de Melella o del gremio. El secretario general de la UOCRA acá (por Julio Ramírez) tiene amistad con Melella. El gobernador tiene un acuerdo con el gremio para darle obras”, explicó.

En tanto, Lovera, el tercer denunciante no pudo viajar hacia el sur ya que reside en Buenos Aires, por lo que su declaración será programada.

Cuando en 2019, un año después Melella fue electo como gobernador, rechazó la denuncia: “Todo fue parte de una campaña política. Yo no manejo la Justicia. La gente sabe bien cómo fue y quién estuvo detrás”, explicó a Infobae el Gobernador y aseguró que estas denuncias están relacionadas con su orientación sexual.

Fuente: Infobae