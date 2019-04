"Ratifiqué que Murúa mintió, hay tres testigos"

“Respondí todo lo que me preguntaron. Fue ratificar lo que se puso en el descargo. Murúa mintió, él dijo que se le había pasado y hay al menos tres personas que dicen que le avisaron. Esta situación ya me tiene saturado”, expresó el titular de Independiente en comunicación telefónica con LM Neuquén. “Con Murúa no hablé más y no lo pienso llamar nunca más en mi vida”, agregó caliente.

En tanto, reiteró que ante los reproches y denuncias de la dirigencia de Roca, “a ellos les contestaré en el ámbito legal”.

Por su parte, el jugador involucrado, Joan Artaza explicó a este diario: “Reafirmé lo que dice el descargo. Yo había avisado al cuerpo técnico que estaba expulsado. Declaré un rato largo y estoy tranquilo. Hay que esperar el fallo”, indicó el central, que por primera vez pisó las instalaciones de la AFA, en una circunstancia poco agradable.

murua

La palabras de Murúa

El que también era esperado por los medios pero no concurrió fue el entrenador, quien explicó su situación: “Yo fui el lunes a Buenos Aires, retiré los cargos y me presentó el 10 de abril con un abogado de la Asociación de Técnicos. Voy a ratificar todo lo que dije en su momento”, adelantó el ex técnico de Independiente.

Asimismo, admitió apenado: “Esta situación me perjudicó mucho y necesito trabajar, hay que pagar alquiler, vivir...”. Continuará.