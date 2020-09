Rating y memes: el desopilante debut de Charlotte que terminó en enojo

Antes de interpretar "Mayores", de Becky G. y Maluma, con su compañero Cristian Sergio, la mediática contó que su novio Roberto le regaló una perrita e hizo comentarios polémicos en relación con su actitud con sus mascotas. "Es una Bulldog francés, re linda. Es buena, pero está loca. Por suerte no rompe nada pero tiene mucha energía. Mi mamá me dice que abandono todos los perros... La verdad, ponele, soy un poco mala en ese sentido. Por eso, cuando tenga hijos quiero tener uno y ya está", disparó. "El perro me hincha, me enoja, no tengo paciencia.. con un hijo, imaginate", agregó.

Cuando la conductora Laurita Fernández le preguntó si estaba considerando ser mamá, la hija de Mariana Nannis exclamó: "¡No quiero hijos, me voy a poner gorda!". "Pero sos joven", comentó Ángel de Brito. "No soy tan joven, tengo 27. Ya estoy re grande. ¿Vos cuántos tenés?", le preguntó al conductor. "44" respondió él, y Charlotte replicó: "¡La p.. madre. Estás re bien boludo!".

Acto seguido, Laurita le preguntó por sus tips de belleza. "Trato de ser vegetariana cuando puedo porque a veces me clavo un sushi, una hamburguesa... chori, no", aclaró. "Odio cocinar. Delivery...cocina mi novio. Todos los novios que tuve me cocinaron... Roberto me cocina de todo, es completito: hace todo, es hombre de hogar... es amo de casa", señaló la participante para luego remarcar que ella se encarga de la limpieza ya que le "encanta" y es muy obsesiva. "Estoy loca, quiero limpiar. No hago ejercicio, pero me da por la limpieza", añadió.

En el medio de la previa, Moria intervino para celebrar que Charlotte Caniggia "está hermosa y feliz con un hombre". Sin embargo, luego fue al hueso. "Tenías como amores tóxicos vos. ¿Dentro de todo esos amores tóxicos igual te cocinaban?", inquirió. "Sí, siempre. Moria, obvio. Yo no voy a cocinarle a un hombre", sentenció la hija de Claudio Paul Caniggia.

Luego, Charlotte habló de su novio y cuando la producción mostró una foto de ambos, La One intervino para compararla con Wanda Nara. "¿Está con Wanda Nara él?", preguntó la jurada. "¡Es soy yo!", aseguró la joven. "Pero con otra nariz", manifestó Moria. "Yo soy más linda que Wanda. Yo no me operé de nuevo la nariz Moria", se quejó la mediática.

En otro tramo del programa, Charlotte hizo más declaraciones picantes que quedaron resonando en las redes. Dijo que a futuro le gustaría casarse y que la mantenga su marido. "Me gustaría desaparecer de este mundo, del mundo televisivo", añadió.

Tras interpretar "Mayores", Charlotte Caniggia se fue de la pista, un tanto enojada, con 16 puntos que la dejaron mal posicionada de cara a la sentencia.

"Era obvio, me lo esperaba. Estoy enojada y tengo un humor del ort... pero no lo quiero sacar acá. Ahora, me voy a mi casa y capaz se me pasa. La próxima quiero hacer un tema en inglés porque en español yo canto muy mal", dijo Charlotte al cerrar su participación.

