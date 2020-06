Reabren los restaurantes, pero hay muchas dudas

Por caso, la baja circulación de gente, especialmente ahora con los primeros fríos del otoño y los que vendrán en el invierno, y la poca clientela que tendrán además con motivo del distanciamiento son factores fundamentales para no alentar demasiadas expectativas.

El mayor inconveniente es que muchos comerciantes ya casi no tienen resto para poder mantener esta prolongada inactividad producto de la cuarentena.

"Si tengo que abrir, puedo habilitar nada más que seis mesas; a nosotros no nos sirve porque los costos son enormes", indicó Fernando Frensia, propietario del restaurante Ache, ubicado en pleno centro de la ciudad. Dijo que el hecho de reanudar la actividad significa volver a conectar los equipos de frío y calefacción y contratar personal. "¿Para atender a seis mesas nada más? Seguramente voy a esperar un poco", indicó.

Gabriel Alonso, propietario del restaurante El Ciervo, reconoció que hay incertidumbre porque todavía no conocen en detalle las limitaciones que tendrá el protocolo que aprobó el Gobierno. "Es una gran incógnita; si bien nos podemos imaginar algunas cuestiones en particular, no sabemos qué nos van a pedir", explicó el empresario, quien, de todas maneras, dijo que ya están pidiendo presupuestos a distintos comercios sobre determinados insumos que seguramente necesitarán para la reapertura.

Walter Fleitas, dueño de las cervecerías Reymon y Reymon 2, ubicadas en el centro de Neuquén y en la calle Leloir, respectivamente, reconoció que cualquiera sea el protocolo, la situación es muy complicada por la baja rentabilidad que tendrán para afrontar los gastos.

"Yo ya estuve sacando sillas del local del centro para ver cuánto espacio tenía para reubicar las mesas. De 80 cubiertos me quedaron 30", explicó Fleitas. Dijo que en el otro local, que es más grande, tendrá un límite de 50 cubiertos.

Para el empresario, la limitación del horario también es un problema porque los restaurantes tienen que cerrar a las 22, que es muy temprano para que la gente vaya a cenar.

Reconoció además que la situación es tan difícil que sabe de otros colegas que ya están cerrando sus negocios porque no pueden mantenerlos abiertos. "Es una situación muy triste", indicó.

Gustavo Amman, presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Neuquén, aseguró que el mayor inconveniente es la cantidad de mesas que quedarán disponibles en los restaurantes, algo que baja considerablemente la rentabilidad. "Lo que va a tener que considerar cada uno es qué va a hacer con estas condiciones porque además la gente no está saliendo a la calle", indicó. Sin embargo, consideró que esta medida "sirve para empezar".

El lunes se sabrá cuántos comerciantes decidieron arriesgarse y abrir y cuántos esperarán hasta que se normalice, y también qué cantidad de negocios cerrarán definitivamente.

Habrá controles diarios para que se cumpla el protocolo

La subsecretaria de Comercio de la Municipalidad de Neuquén, Gabriela Cagol, aseguró ayer que una vez que se comience a implementar el protocolo para la apertura de bares y restaurantes de la capital, se realizarán estrictos controles para su cumplimiento.

"Vamos a trabajar para que se cumpla y en esto también trabajaremos en la concientización a quienes vayan, a respetar todas las medidas que se indiquen, para que no tengamos posteriormente un retroceso", explicó la funcionaria a LU5.

Reconoció que hay mucho optimismo para que las actividades se puedan ir normalizando de a poco. "Es en un sector que viene castigado, y poder tener la apertura de sus puertas traerá alivio", opinó.

Explicó que dentro del protocolo hay una serie de medidas de las que ya vienen implementadas en las otras actividades y que son de uso obligatorio, como el uso de cubrebocas y barbijos para los empleados. "Después, simplemente, en lo que es la reducción, la restricción del factor ocupacional, para mantener la distancia social, y lo que trabajamos en el protocolo y les hemos propuesto, es un factor del 50%, con una distancia entre mesas, mucha, que posibilite los dos metros entre un grupo y otro, una reducción en la cantidad de comensales por mesa", aseguró la funcionaria municipal.

En la ciudad de Neuquén, entre bares, restaurantes y confiterías, hay aproximadamente 50 que estarán en condiciones de reabrir sus puertas si se cumplen las medidas dispuestas en el protocolo para evitar el coronavirus.

En otras provincias, muchos negocios del rubro gastronómico (Mendoza y Jujuy, por ejemplo) comenzaron a reanudar sus actividades recientemente.

