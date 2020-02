Reapareció Maby Wells con críticas a la televisión

Luego, aprovechó para criticar la forma en la que se llevan adelante los noticieros: “Me pasa de ver noticieros que quizás los conductores tienen que guitarrear con una foto y después cuando hablan con el protagonista del hecho se tienen que corregir por alguna burrada pero no por culpa de ellos. Por llenar el espacio estás diciendo cuatro veces lo mismo. Me molesta que se meta la pata’’.

Sobre su vuelta a la televisión, Maby Wells aseguró que se lo toma con calma. “El año pasado me lo tomé sabático porque mi hijo me necesitaba. Se labura mucho más como madre que en un medio. Es 24 por 24. La pasé muy bien. Ahora veré. Me sigo ocupando por supuesto de mis hijos y si surge alguna propuesta que me guste, volveré, sea a la TV Pública o donde sea. No me quería perder la posibilidad de sentir lo que sentí con Trinidad, con Bartolomé”, sentenció.

