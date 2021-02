Reato se quedó afuera de Intratables y denunció que América se volverá "oficialista"

"Lo de la renovación lo entiendo. Y me parece que los cambios hacen bien. Pero me permito hacer un análisis político también. Lo que estamos viendo en los medios en general es un cambio de cara a las próximas elecciones legislativas. Cada medio está tratando de posicionarse políticamente de una manera nunca antes vista por mí. Y creo que el gobierno auspicia ese realineamiento. Me da la impresión de que América va a un oficialismo pleno. Y este gobierno no tiene cintura para bancar un periodismo distinto, ni siquiera para bancar la ironía. En ese sentido, yo estoy fuera. Ojo, no creo que sea solo en los oficialistas, sino también en los medios de la oposición”, relató a Clarín.

En ese momento, hizo especial hincapié en la salida de Rial de Intrusos, para dedicarse de lleno a la política. “La llegada de Rial es la gran muestra de que van hacia el oficialismo. Es lo que se observa. Hay muchos motivos por los cuales están haciendo eso. Pero para el periodismo, no es bueno. Estos polos del oficialismo y oposición afectan a todos los medios. Se debería poder expresar lo que uno piensa en cualquier empresa. Para la gente, también es malo. Creo que después de las elecciones esto pasará. Pero por ahora, el gobierno no ayuda, está atrasado en relación a los medios, no es solo preocuparse si tal medio está a favor o en contra".

Respecto a su futuro y al escenario político del país, respondió: "Yo puedo estar un tiempo sin estar en la tele. Tengo ganas de ir a un lugar que me guste y esté cómodo. No siento la necesidad de estar en pantalla. Además, entiendo que es un momento político particular que afecta no solo a América sino a todos los medios. Va a ser muy difícil ser periodista independiente, la grieta se va a notar mucho. La falta de interés de un medio por alguien que diga algo distinto va a ser notable. Por ende, no es un momento para mí".

América TV prepara cambios en su pantalla con el arranque de TV Nostra -al aire a las 21-, que será conducido por Jorge Rial, quien aparentemente tiene pensado candidatearse a diputado nacional.

Luego, Intratables iría de 22:30 a 00 y a partir de la medianoche iría Animales Sueltos.