La defensa de Cristina Kirchner pidió la suspensión del juicio y la prórroga del inicio del mismo porque consideró que no se había concluido una pericia a cargo de expertos de la Corte Suprema de Justicia, que tiene como objeto determinar si existieron sobreprecios en las obras encargadas a Báez por parte de su gestión.

La ex mandataria había pedido analizar cinco casos testigos de obra pública sobre todas las licitaciones adjudicadas al empresario detenido, y la pericia será sobre esas obras.

A la vez, otro de los planteos de Cristina Kirchner era para llevar la causa a la provincia de Santa Cruz, en función de la competencia territorial del caso, pero el mismo también fue desestimado por el Tribunal.

En total, hay más de cincuenta obras que están bajo la lupa de la Justicia y que forman parte del objeto del debate.

El juicio se prevé que dure hasta fines de 2019, con el alegato post elecciones nacionales a cargo del fiscal de juicio Diego Luciani.

Junto a Cristina Kirchner estarán sentados en el banquillo de los acusados su ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; su ex secretario de Obras Públicas José López; Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner; y Báez, entre muchos otros.

