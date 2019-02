"Recién al otro día vi el gol, fue un golazo"

En la platea, papá Frolián y mamá Irma se paralizan. El jugador de 19 años intenta apoyar las manos, no puede y llega rápido el kinesiólogo del equipo.

“Se me apagó todo. No me acordaba de nada, excepto de la jugada del gol en contra”, reconoció el día después del empate heroico.

Fueron 14 minutos de susto, en el que los insultos desde las tribunas al equipo rival le fueron dando espacio al silencio, a la espera por saber de la salud del jugador que no se guardó ningún esfuerzo.

“Me desperté en la ambulancia, cuando me suben después de la maniobra en la camilla y escucho a la gente gritar el gol. Recién hoy (por ayer) lo vi. Fue un golazo”, relató en la tranquilidad de su casa y contando las horas para volver a entrenar.

Descanso en Villa Ceferino

Tras un par de horas en la Fundación Médica, el defensor cruzó la calle y se sumó a la concentración de sus compañeros en la sede albinegra. Con la asistencia de un cuello ortopédico descansó toda la noche y antes de volver a casa regresó de visita al médico.

“Tengo tres días de reposo. Yo dije que iba a entrenar igual”, desafía en un impasse de la tarde de Netflix junto a un amigo, pasando capítulos sin parar de la serie El Marginal.

La palabra final la tendrá sin dudas el cuerpo técnico y médico de la institución, pero Elvis se sabe importante dentro de esta estructura defensiva y se viene una brava contra Independiente en La Visera. “Quiero estar”, repite. Por el momento, la mejor receta será encerrarse en casa, encontrar un buen plan ante el tele y recibir los mimos de todos los seres queridos en Villa Ceferino.

Se ocuparon mucho y estuvieron pendientes. Terminé durmiendo en la concentración con un cuello ortopédico”.

Un equipo diferente ante Independiente

Pensando en el partido del fin de semana ante Independiente, Gustavo Coronel tendrá que rearmar un verdadero rompecabezas.

Daniel Opazo y Gabriel Chironi son bajas confirmadas por sus expulsiones. El Monito podría perderse dos compromisos ya que vio la roja de manera directa.

Además, el técnico tiene afuera a Jonathan Morales, desgarrado en el aductor de la pierna izquierda, y deberá seguir de cerca la evolución de Elvis Hernández.

Más allá de las ganas del marcador central, la última palabra será de los médicos en relación a su alta definitiva.

La única opción para rearmar la dupla central sería el ingreso de Nicolás Hours, pero para eso todavía quedan varios días por delante.

Hoy, el plantel tiene el día libre de la semana y reanudará los entrenamientos mañana.