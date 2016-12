El hospital de Picún Leufú no es de alta complejidad.

El hospital de Picún Leufú no es de alta complejidad.

Paso Aguerre.- Los vecinos de Paso Aguerre viven una situación crítica. Es que la salita de primeros auxilios de la localidad no tiene profesionales médicos que los puedan atender en casos de emergencia y el hospital más cercano, el de Picún Leufú, queda a 70 kilómetros, aunque señalaron que allí también faltan especialistas.

En el pueblo se corre la voz de que, por la falta de atención especializada, murieron algunas personas, pero nadie se anima a vociferarlo por miedo. Sin embargo, el caso más reciente fue el de Samuel Chavarría, un hombre de 49 años que casi pierde a su mujer por un accidente cerebrovascular.

Él lo recuerda como si fuera hoy. Alrededor de las 15, su esposa se descompuso, por lo que inmediatamente la llevó hasta la salita de primeros auxilios donde, gracias a la intervención de las enfermeras, pudo aguantar hasta ser trasladada al Hospital de Picún Leufú.

“Las enfermeras hicieron bien en atenderla rápidamente, pero les falta preparación y los equipos para atender correctamente este tipo de casos”, señaló Chavarría.

Asimismo, expresó que las decisiones respecto de los pacientes las toman desde Picún Leufú, por lo que las profesionales no tienen autoridad para definir qué hacer con ellos. Esta dependencia produce que no se puedan resolver todos los casos a la brevedad, por lo que los vecinos se exponen a trasladar a sus enfermos en sus propios vehículos hacia Picún o Cutral Co.

“Cuando una vida corre riesgo, hay que dejar la burocracia de lado”, aseveró. Según explicó el hombre, su cónyuge fue atendida en la salita, luego la trasladaron a Picún Leufú, más tarde al Castro Rendón y finalmente al Policlínico Neuquén, ya que el ataque afectó su corazón y esta institución es la más preparada para este tipo de casos.

Aseguró que su esposa sufrió severos daños por no haber sido atendida por profesionales idóneos en el momento justo. “Tiene que aprender a hablar nuevamente”, dijo.

Chavarría pidió que Paso Aguerre tenga una unidad médica de mayor complejidad para que estos casos no sean mortales.

El hospital tiene categoría rural

Los hospitales de la República Argentina se dividen en varias categorías de acuerdo con su nivel de complejidad, establecido por la demanda de la población. Según explicaron fuentes sanitarias, el nosocomio de Picún Leufú es de nivel 3. Este es uno de los cinco centros asistenciales que existen en la zona centro sur de la provincia.

“El establecimiento sólo posee médicos generalistas, no tiene obstetricia ni ginecología, aunque en el último tiempo se incorporó un psicólogo y se lanzó un concurso para sumar a un asistente social”, detalló una fuente.

El Hospital de Picún Leufú es de categoría rural, lo que supone que es de baja complejidad, por lo que “sólo ofrece Atención Médica Indiferenciada a través de profesionales especialmente capacitados en Medicina General”, según detalla la web de la Subsecretaría de Salud.

A nivel nacional hay nueve niveles de complejidad. El más bajo es de Atención Ambulatoria, Visita Programada de Médico General y Enfermería Permanente. En tanto que el más complejo es de Internación de Complejidad y Docencia Universitaria.