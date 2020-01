"Eran tres de la madrugada de lunes a martes, agarraron Panamericana. La zona que los vimos es una zona de hoteles, pero no creo que hayan ido a hoteles alojamiento. Fue camino a la casa de él. Estaban volviendo. Él no trabajaba martes a la mañana", añadió en diálogo con las angelistas, quienes especularon que no quieren blanquear la relación para no lastimar a Mati Napp, el coach y ex pareja de la ex capitana de Combate, con quien finalizó la relación en medio de los rumores de una supuesta infidelidad de ella con Occhiato.