Recuperó la compu con las fotos de su hija fallecida

La Pampa

Martina Terragni tenía 11 años cuando falleció en un accidente de tránsito en 2015. Sus padres viven en Santa Rosa, La Pampa, junto con su otro hijo, Joaquín. El fin de semana de carnaval sufrieron un robo en su casa y los ladrones se llevaron el objeto de mayor valor para esta familia: la computadora en donde Martina guardaba sus fotos y sus videos. Para ellos, una caja de recuerdos de una hija que ya no está.

“Estoy muy dolida. Si alguien sabe que le ofertan un CPU por favor me avisa. Yo lo compro”, publicó la madre, Yemina Terragni, en su cuenta de Facebook esta semana. Por suerte la computadora apareció. “Una mujer, que fue a un lugar donde arreglan computadoras, la consiguió. Se la ofrecieron. La abrió y se dio cuenta que era la mía. Y se comunicó conmigo por Facebook”, le explicó Yemina al diario Clarín.

Gracias a que su mensaje se viralizó y se difundió en diferentes medios de comunicación, una mujer se dirigió a un lugar donde reparan computadoras, la encendió y al reconocer las fotografías decidió comunicarse con la madre que realizaba una intensa búsqueda.

“Gracias x 1000. Ver a mi hijo saludando a su hermana de nuevo no tiene precio. Volver a escucharla llamarme ‘mamucha’... Gracias por todo”. Yemina Terragni Parte del mensaje de la mamá en las redes sociales

“Apenas la prendí, la vi a Martina de fondo de pantalla y Joaquín, el hermanito, la saludó. No sabía si saltar, llorar. Fue una alegría enorme”, expresó la madre. “Fue tanta, tanta la difusión que tuvo que me llamaron de todos lados. Me ofrecieron ayuda de experto en informática de todos lados”, contó.

El robo se había producido el viernes pasado de su casa, ubicada en Liberato Rosas y Fiorucci de Santa Rosa, La Pampa.

“Mi nena, que tenía 11 años, falleció hace casi dos, en marzo de 2015, en un accidente de tránsito. Esa era su computadora prácticamente. Tenía un celular más o menos, con poca memoria, entonces volcaba todo lo que hacía, videos y fotos del jardín”, le había dicho la mujer al mencionado medio. “Cuando prendimos la computadora, Joaquín saludaba a su hermana con una sonrisa. Martina está en el fondo de pantalla”, contó la madre. Joaquín tiene hoy un año y medio. Yemina estaba embarazada de cinco meses cuando sufrió el accidente automovilístico en que murió Martina: el próximo 11 de marzo se cumplen dos años.

Por último, Yemina volvió a escribir en su cuenta de Facebook, aunque esta vez expresó su profunda alegría y agradecimiento. “Gracias, gracias, gracias, gracias x 1000. Ver a mi hijo saludando a su hermana de nuevo no tiene precio. No tenemos palabras por la megacadena que hicieron. Gracias. Volver a escucharla llamarme “mamucha”.... Como describirlo??? Gracias. Por sus oraciones, por sus reenvíos, por tanto mensaje y colaboración”.

2 años del accidente fatal La mamá que recuperó las fotos y los videos de su hija también fue parte del accidente de tránsito que terminó con la vida de la nena de 11 años.