René hizo un vivo con Tini Stoessel, pero jamás la reconoció

“¿Tu nombre es Tini?”, arrancó preguntando René. “Sí, Martina. Me dicen Tini y soy de Argentina, sos muy crack”, respondió la cantante, recostada en su casa. “Fue muy cool la última canción que lanzaste. Felicitaciones”, agregó la actual pareja de Sebastián Yatrá. “¿Cantas? ¿Qué música cantas?”, le preguntó Residente, provocando los comentarios de los fans que no podían creer esta situación.

“Canto un poco de todo, reggaetón, baladas” fue la respuesta de la joven, sin aclarar que ella también es parte de la industria musical.

“Me cuentan que anoche Tini Stoessel se le coló en un vivo a René y este no sabía quien era. René somos todos”; “Chee que cago de risa el video en el que René no conoce a esa Tini. La loca se cree el centro del universo”; “Estaba arreglado lo de René y Tini. Q casualidad q la elija a ella para hacer el vivo” y “Con 23 años Tini es mucho más famosa que ese TAL Rene. Si no fuera por calle 13 no lo conocía nadie ahre”, fueron algunos de los comentarios que circularon en Twitter.

Cumpleaños en cuarentena

El sábado 21 de marzo, Tini cumplió 23 años, pero dado a que se encuentra en cuarentena por haber regresado al país luego de visitar Europa, lo celebró lejos de su novio, Sebastián Yatrá. Sin embargo, el colombiano le hizo llegar un video y un mensaje emotivo hasta las lágrimas. “Quisiera más que cualquier cosa estar ahí contigo en tu día, pero al final sabes que allí estoy... y tú estás aquí conmigo”, le manifestó el cantante a Tini.

