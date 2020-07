Renunció Baudry, denunciado por violar la cuarentena con Verónica Ojeda

Según la denuncia, a fines de junio, Ojeda fue detenida en un control en la Ruta provincial 210, a la altura de Brandsen. Allí la madre de Dieguito Fernando habría presentado, mediante la app Cuidar, un certificado para acreditar que era funcionaria del Estado.

Minutos más tarde apareció Baudry, "sin barbijo, y se dirigió hacia la cabina del puesto policial, ingresando para reunirse con la totalidad del personal policial, durante alrededor de 10 minutos y luego retirarse", según consta en la exposición la que destaca que el funcionario "no respetó los protocolos vigentes". "Sin utilizar barbijo, en un aparente estado de congestión y muy ofuscado", Baudri se presentó para comunicarles a lo oficiales "que los sancionaría, dado que el personal municipal no debía estar sobre la ruta y menos indagando personas".

En medio del escándalo, Berni bancó al jefe de su gabinete al manifestar: "Me aseguró que no pasó lo que se dice y me contó su verdad. No tengo por qué no creerle. Lo importante es que hay una denuncia, y si se demuestra que se incumplió con la ley, se tomarán las medidas correspondientes".

Baudry y Ojeda están juntos desde junio de 2019. Las primeras señales sobre su relación las dieron en diciembre de ese año, cuando ella visitó el programa de Susana Giménez. En ese entonces, él se había presentado como su representante legal. Luego de un tiempo, ambos compartieron fotos juntos en las redes sociales y oficializaron así su noviazgo.

"Lo conocí por intermedio de un amigo en un hotel conocido de Buenos Aires, de casualidad. Fue un flechazo de ambos y a partir de ese día no nos separamos más", dijo Ojeda, en enero de este año, en el programa El Run Run del Espectáculo por Crónica TV. Y añadió: "Me cambió la vida. Yo vivía en un mundo de pelea y discordia de agarrarme con uno y con otro. Él no tiene nada que ver con este mundo, es lo opuesto y es lo que yo necesitaba. Me da paz, tranquilidad y me hace centrar en mi eje para que yo esté bien".

Oriundo de la localidad bonaerense de General Belgrano, Baudry es hincha de River, militante peronista, abogado, escribano y especialista en Finanzas Públicas y Derecho Tributario.

Además, es director de la revista La Tecla, que se dedica a analizar la política de la provincia de Buenos Aires, y CEO del multimedios Central de Noticias Argentinas (CNA).

Parte de su relación con este conglomerado de medios tiene que ver con su exesposa, Myriam René Balcedo, hermana de Marcelo Balcedo, extitular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME).