Renunció el juez Rodolfo Canicoba Corral

En los últimos tiempos Canicoba Corral tramitaba varias causas que le habían granjeado la enemistad del macrismo, entre las de que se destaca las maniobras fraudulentas en las concesiones de peaje a favor del Grupo Macri, desarrolladas por el gobierno de Cambiemos.

Justamente este lunes el juez había puesto fecha a las indagatorias contra dos funcionarios claves de la gestión anterior acusados de haber favorecido a empresas del ex presidente Mauricio Macri. Se trata del ex responsable de Vialidad Javier Iguacel y al ex Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías quienes deberán comparecer en calidad de sospechosos el 16 y 17 de julio. El juez también citó a indagatoria a los ex ministros de Economía, Nicolás Dujovne, y de Transporte Guillermo Dietrich, aunque todavía no está definida la fecha.

Canicoba Corral también está a cargo de la causa sobre el espionaje ilegal a a jueces, políticos, empresarios y famosos como Lionel Messi, durante el gobierno anterior. Canicoba Corral explicaba que ese espionaje "no sólo incluyó los viajes de los espiados sino también datos surgidos en Policía Federal, antecedentes, y datos financieros de la Unidad de Información Financiera y de la Oficina Anticorrupción”.

En el juzgado federal 6, el magistrado lleva la causa por el atentado contra la AMIA, del que el próximo sábado se cumplirán 26 años.

La salida del juez se da luego que el oficialismo no enviara el pliego para renovarlo en su cargo y en medio de varias denuncias abiertas en el Consejo de la Magistratura de la Nación, vinculadas a la evolución de su patrimonio y su desempeño en causas judiciales.

Polémico desde su nombramiento en 1993, durante el menemismo, Canicoba Corral fue protagonista en esos años de un sonoro cruce con el por entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, que después de alejarse de Carlos Menem lo acusó de formar parte de la famosa servilleta de Carlos Corach, junto al fallecido juez Claudio Bonadio.