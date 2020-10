Renunció Paoletti: "No me gusta el ambiente del TN"

En consecuencia, el Turismo Nacional, que tenía previsto competir durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre, anunció que esa fecha será "reprogramada".

"Sin perjuicio de ello, es intención de las nuevas autoridades la de completar el calendario correspondiente al año 2020 y consagrar en consecuencia, a los campeones de las clases dos y tres", explicó el comunicado. Y culminó: "Por último, la nueva Comisión desea comunicar que procurará velar por la continuidad del ADN de la categoría y agradece la comprensión de los asociados, de los incondicionales seguidores y de las más de cuatro mil personas que de manera directa o indirecta trabajan y forman parte de la gran familia del Turismo Nacional".

Poletti sostuvo en el programa Turismo Carretera de Radio Argentina que dejó 30 años de vida en su función. "Le deseo lo mejor a la categoría y no quiero que se caiga", manifestó. Sin embargo, criticó: "Me siento traicionado, el ambiente que tiene hoy el TN no me gusta. A los proveedores no los soporté nunca y hay muchos", se quejó.