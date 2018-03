La esposa de Daniel Vila -dueño de América- le consultó a través de una entrevista telefónica porqué le había hecho esa pregunta a la joven, a lo que él respondió: "La pregunta era para ver qué sucedía con dos tipos que... Es que bajarse de una moto, que te aprieten contra una pared, camines diez minutos, vayas a un subte y la única persona que está parada en frente a vos se empieza a masturbar”, explicó y siguió argumentando: " Convengamos que fue una situación rara. Por eso, si ella me dice ‘mirá la verdad que estaba con una minifalda, tacos de 15 centímetros, y no sé qué cosa, empieza a ser no justificable pero más entendible. Bueno, estaba muy provocativa, los volvió locos a estos tipos. No tiene justificación pero entendés”.

Si bien Pamela aseguró entender la explicación del conductor, sus panelistas cuestionaron sus dichos. "No está mal ni bien que piense así, pero va a llevar un tiempo que las personas entiendan la realidad de otra manera. También tiene que haber tolerancia para las personas que piensan diferente, pero a mí parecer, su pensamiento está mal", declaró Luli Fernández.

