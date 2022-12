Rescataron a una monja de un convento de Salta

Todas las iniciativas en la búsqueda de un acuerdo fracasaron; al punto que desde dicha institución se llegó a prohibir directamente el contacto de los familiares de la mujer. Tras no arribar a una solución posible, el martes pasado, la Fiscalía solicitó a las autoridades de la Policía de la provincia sostener una entrevista con las autoridades del convento: no fueron recibidos. Ante la negativa de una entrevista, la fiscalía envió a auxiliares fiscales para intentar reunirse con las autoridades: no sólo no pudieron ingresar al lugar, sino que ni siquiera pudieron realizar la notificación correspondiente.

Finalmente, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías en turno una orden de allanamiento para el predio, que fue autorizada, y con la intervención de la fuerza policial con la colaboración de la División Bomberos, se ingresó al edificio sin forzar el acceso. Una vez en el interior, se pudo entrevistar a la mujer damnificada, quien ratificó su intención de retirarse del convento, por lo que fue sacada del lugar y trasladada a un lugar seguro. La monja mendocina, que estaba en el convento desde 1991, “buscaba irse porque padece cáncer y quería estar más tiempo con su familia.

El fiscal explicó que las actuaciones continúan su trámite. La monja que fue rescatada del convento habló con las secretarias del juzgado, y será convocada para una ampliación de declaratoria. Hace poco hubo otro escándalo. En abril, el arzobispo de Salta, Mario Cargnello, fue denunciado por violencia de género por monjas de clausura y le impusieron una perimetral. Según la demanda realizada por la madre superiora del Convento de San Bernardo, las situaciones de hostilidad por parte del monseñor y de otros dos religiosos que también quedaron implicados suceden desde 1999.