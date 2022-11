Rescataron una perrita de un basural y piden ayuda para salvarla

Todo empezó con una foto en las redes sociales donde se veía una perrita en muy mal estado de salud en medio del basural. Desde allí comenzaron a llegar voluntades para lograr rescatarla y trasladarla a un veterinario. Sus rescatistas están indignados porque aseguran que alguien "desalmado" la tiró en ese lugar y ahora no se rinden para poder darle una segunda oportunidad.

Patricia y su hijo fueron los que finalmente decidieron llegar hasta un basural clandestino ubicado entre los barrios Caminos del Sol y Alsogaray donde encontraron a "Salomé", como ellos la bautizaron, acostada entre pañales sucios, latas, cortones, esperando su muerte. Cuando confirmaron el panorama se encontraron si poder avanzar porque no tienen auto para trasladarla, pero en este sumar voluntades apareció otra mujer que también había visto las fotos en redes sociales y le llevaba agua.

perrita- basural- Plottier- rescate.jpg

También el veterinario de Plottier Silvio Carrasco ayudó a esta perra y la atendió aunque sus rescatistas no tenían dinero para pagar la atención, es que no es solo a a ella que ayudan. "Esto es cosa de todos los días, todos los días alguna mala persona abandona a sus animales, no sé cuándo va a terminar esto pero tiene que terminar", confió Patricia.

La cadena de ayuda siguió y distintos vecinos aportaron para pagarle al veterinario. Valeria, una amiga de Patricia, accedió a llevársela a su casa para brindarle tránsito. Es ella quien hoy la está cuidando, pero iniciaron una campaña para seguir sumando ayuda y poder poder salvarle la vida al animal.

perro rescate plottier gentileza

"Salomé está muy delicada, pero vamos a hacer todo para ayudarla. Necesitamos alimento de buena calidad, gasas, guantes de látex y desinfectante para curar sus heridas que están en muy mal estado; y dinero para cubrir los gastos veterinarios y estudios. Tiene todo su cuerpito infectado", solicitó la mujer a quien se puede contactar para ayudar a Salomé al tel: 2995 75-3468.

Patricia insistió en reclamar a las autoridades municipales y provinciales una profundización de las campañas para erradicar el maltrato animal. "Alguien la dejó ahí a esta perrita, un desalmado, no puedo entender cómo alguien pudo hacer semejante barbaridad a un animal", consideró la rescatista.