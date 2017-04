Retorna un bicampeón

Según el chimentero, el reconocido coreógrafo formará equipo con Macarena Rinaldi, partenaire de Ergün Demir en el 2015 y de Osvaldo Laport el año pasado.

La última vez que el reconocido coreógrafo y bailarín participó en el certamen fue en 2014. Junto a su compañera de pista Cecilia Figaredo salió subcampeón en la partida que puso a Marcos “Bicho” Gómez y Anita Martínez en el primer lugar.

Piquín había ganado con Noelia Pompa en las ediciones de 2011 y 2012. Antes había participado como invitado especial en las aperturas del ciclo y en presentaciones de rondas como el aquadance.

Trayecto: Piquín fue campeón en 2011 y 2012 junto a Noelia Pompa. En 2014 se quedó con el segundo lugar.

Dos ausencias importantes

Hace unos días se especuló con que Laurita Fernández no podría ser parte del concurso de este año por su participación en la tira Quiero vivir a tu lado. Fue el mismo Chato Prada, productor de Showmatch, quien se ocupó de desmentir el rumor. No obstante, De Brito informó en su cuenta de Facebook que tanto ella como Federico Bal “no van al ‘Bailando’”.

El periodista confirmó las duplas de Rocío Oliva-Fernando Bertona, Nai Awada-Jorgito Moliniers, Yanina Latorre-Marcos Beierbach y la de Flor Vigna y Peter Alfonso, pese a las dudas expresadas por Paula Chaves, pareja del ex productor.

“La Chola Simeone me echó porque, según ella, no había piel”

Confirmada para la nueva temporada del “Bailando”, Mariela Anchipi repasó otras ediciones del reality donde ofició de coach y revivió el mal momento que pasó cuando tuvo que dirigir a Carolina Baldini, la ex mujer del Cholo Simeone.

“Tuve un problemita con la Chola. Me echó, me decía que no había piel. Creo que es muy difícil aprender una profesión de grande. Uno se tiene que reír de uno mismo y ella lo quería hacer perfecto siempre”, señaló la pareja de Dady Brieva y deslizó que el mal temple de Baldini podría estar relacionado con la crisis matrimonial por el que en ese momento atravesaba con el ex jugador de fútbol.