Es una alternativa en la que la mayoría de los futbolistas no está de acuerdo y ayer, hubo tres presidentes de los clubes grandes del país que se pronunciaron en contra de quitarlos descensos de forma prolongada. “Si hay fútbol tiene que haber descensos pero si no vuelve este año no podés mandar al descenso a equipos que no jugaron. Para mí el fútbol no vuelve hasta septiembre”, manifestó Rodolfo D’Onofrio.

El drama del Regional Amateur

En la cúspide del fútbol argentino, no ven las bases y de la categoría Regional Amateur nadie habla. Por ese motivo, los capitanes de los clubes comenzaron a organizarse por su cuenta y ya enviaron un comunicado al Consejo Federal.

image.png

“Estamos tratando de que nos escuchen, porque esto que pasó nos dejó complicado a todos”, manifestó el capitán de La Amistad, Henry Sáez. El certamen que reemplazó el torneo Federal B y C, dejó en total desamparo a los futbolistas y en plena pandemia por el coronavirus, quedó aún más expuesto.

Los futbolistas comenzaron a organizarse por grupos de Whatsapp. En la primera carta enviada, no llegaron a firmar todos los capitanes y a falta de respuestas, insistirán con un nuevo comunicado, pero esta vez, con más voes.

“Todavía no hay respuesta y la idea es seguir dialogando por varias cosas que tenemos pensado proponer. Estamos tratando de armar una nueva carta con todos los puntos charlados”, contó el Goldo Sáez.

Más contundente aún fue el capitán de Rincón, Héctor Rueda quien aseguró: "El reclamo es que no maten al fútbol del interior. Que le den bola al Regional, al no ser afiliados a AFA ni tener contratos en blanco, hubo jugadores que quedaron desamparados totalmente. No sabemos ni cuando se vuelve a entrenar. Los chicos acá en el club viven una situación terrible. No los tienen en cuenta nadie a ellos, ni de AFA ni de ningún lado. Primero que puedan profesionalizarlo, que vuelva el Federal B, que se arreglen los salarios y se pueda mantener a todas esas familias que quedaron sin competencia y sin laburo".

"No estamos ni cerca de la vuelta del fútbol"