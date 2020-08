Revelan el por qué de la separación de Oreiro y Echarri

"En esa época a los dos les iba bien pero le iba mejor a Pablo. Había juntado un canutito y se preguntaba qué iba a hacer con esa plata que estaba en dólares. Los puso en el freezer para que no se los roben, en una bolsa tipo ziploc con las patitas de pollo", arrancó el chimentero y siguió: "Era una plata para unas vacaciones, que habrán sido cuatro o cinco mil dólares, aunque hay una versión que dice que eran 30 mil... Él no le dijo nada a ella y por eso me creo más que era un canuto de Pablo, más que una guita para irse de vacaciones".

"Entonces sucedió que fueron al supermercado. Natalia le preguntó: ‘Che, ¿compró patitas de pollo?’,y Pablo tiró una frase tremenda: ‘Sí, comprá. Porque las que están en el freezer están podridas’. Llegaron del supermercado con las patitas congeladas y cuando (ella) ve la bolsa tipo ziploc en el freezer dice ‘estas son las que Pablo me dijo que estaban podridas’, y las tira. Y así tiró el canuto que yo creo que era más de Pablo que de los dos. Cuando se enteró, él se quería morir... Se puso como loco y le agarró una angustia tremenda. Ese fue el verdadero motivo de la separación de ellos", finalizó.