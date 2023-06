Revelan las causas del terrible momento de Darío Benedetto: "Se está separando de..."

Boca Juniors venía con un buen presente, ya que arrastraba tres victorias consecutivas por la Liga Profesional de Fútbol, y a pesar de que cayó la pasada semana por Copa Libertadores frente a Deportivo Pereira , está a un partido de lograr su clasificación en el certamen internacional a la próxima instancia, aunque Arsenal cortó su envión en la noche del jueves con la victoria 1 a 0. Sin embargo, contrario a dicho andar, el delantero Darío Benedetto no pasa por su mejor momento.

Sucede que el presente futbolístico del Xeneize cambió para mejor con la llegada de Jorge Almirón, los resultados comenzaron a ser positivos y los jugadores comenzaron a tener buen rendimiento. Aunque no todos, ya que si bien la mayoría levantó, hay algunos que todavía no pueden volver a su mejor nivel, como el caso del Pipa.

El periodista deportivo Facundo Loter contó en su cuenta oficial de Twitter las razones: “Saliendo de la cancha, me crucé con alguien cercano a Benedetto. Me contó que el pipa no está pasando un buen momento familiar. Se separó de la mujer, está viviendo solo. El mal momento del Pipa, viene por ahí”.

Noelia-Pons-Esposa-de-Benedetto-SF-7.jpg Noelia Poms y Darío Benedetto se estarían separando

Recordemos que durante todo el torneo, es decir, 19 fechas, el Pipa solo pudo convertir un gol y, este jueves en la derrota del Xeneize en Sarandí ante Arsenal, tampoco logró revertir el marcador o empatarlo. Como el delantero no rinde, se especula con un posible reemplazo.

Todo parece indicar que hubo una ruptura con Noelia Pons, quien tiene 28 años y es fanática Boca. Están juntos hace años, pero una crisis parece haberles afectado.