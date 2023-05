Revelan que Luciano Castro se acercó a Sabrina Rojas: "Flor Vigna quedó por..."

Es que a pesar de que se separaron hace tiempo, siempre hubo buena onda entre Luciano Castro y Sabrina Rojas, a tal punto que incluso se han mostrado juntos los cuatro, cuando la mediática aún salía con el Tucu López. Por lo que muchos aseguran que no es extraño que la separación de Castro se haya dado meses después de que su ex también se separara.

Luciano Castro y Flor Vina 1.jpg

Sin embargo, fue cuando volvió a hablar de Sabrina Rojas donde dejó la frase más picante: “Para mí hay ballotage. Vienen de tener una pareja estable cada uno, con un tiempo prudencial. Y los hijos”.

¿Pero qué pasó entre Luciano Castro y Flor Vigna? “Se baja después de dos meses. Debutó el 22 de marzo y termina el 28 de mayo”, reveló Maite Peñoñori haciendo referencia a la obra que hacían juntos, dejando así el primer indicio de crisis aunque la excusa de Flor Vigna fue que quería enfocarse 100% a su carrera en la música.

Sin embargo, luego en Socios del Espectáculo, explicaron lo que realmente pasó. “Están separados, lo van a negar por unos días porque todavía tienen que seguir estando juntos en un trabajo que tienen, pero el entorno íntimo de Flor Vigna y Luciano Castro me confirma que se están separando”, explicó Nancy Duré antes de agregar: “La idea de trabajar juntos no fue tan buena como ellos pensaban. Evidentemente hay problemas, ella estuvo el fin de semana sola en la Bresh, él negó la separación”.

Luciano Castro y Flor Vina 2.jpg

“Le escribí para preguntarle si se bajaba de la obra por una crisis, como se estaba diciendo, porque mi entorno -tenemos amigos en común- decía que estaba todo bien, que Luciano es divino y que se aman”, contó Estefi Berardi en Mañanísima.

“Ella siempre me contesta y me tira la posta, pero esta vez tardó mucho en responderme. Le insistí y le dije que tal vez era el tema del día porque se dijo mucho que estaba separada y me contestó de una manera muy extraña. Me puso ‘Perdón, Estefi. No es de mala, pero esta vez prefiero no decir nada’”, cerró Berardi.