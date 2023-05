Flor Vigna rompió el silencio tras la separación de Luciano Castro

“Están separados, lo van a negar por unos días porque todavía tienen que seguir estando juntos en un trabajo que tienen, pero el entorno íntimo de Flor Vigna y Luciano Castro me confirma que se están separando”, explicó Nancy Duré antes de agregar: “La idea de trabajar juntos no fue tan buena como ellos pensaban. Evidentemente hay problemas, ella estuvo el fin de semana sola en la Bresh, él negó la separación”.

Fue por eso que en Mañanísima intentaron hablar con la propia Flor Vigna, para saber la verdad de lo que había ocurrido. “Le escribí para preguntarle si se bajaba de la obra por una crisis, como se estaba diciendo, porque mi entorno -tenemos amigos en común- decía que estaba todo bien, que Luciano es divino y que se aman”, contó Estefi Berardi.

Flor Vigna separada 2.jpg

“Ella siempre me contesta y me tira la posta, pero esta vez tardó mucho en responderme. Le insistí y le dije que tal vez era el tema del día porque se dijo mucho que estaba separada y me contestó de una manera muy extraña. Me puso ‘Perdón, Estefi. No es de mala, pero esta vez prefiero no decir nada’”, cerró Berardi.