Revuelo por un supuesto fantasma en la cancha de Huracán

En las imágenes que se viralizaron se puede ver a un empleado del club bajando las escaleras mientras se escuchan golpes de fondo. Cuando llegó al lugar de los ruidos, una puerta se golpeaba en lo que parecía ser un vestuario.

"Son las once de la noche y es la tercera vez que escucho este ruido de mier… Estoy podrido", manifestó el hombre de seguridad mientras desciende. Después agregó: "¿Cómo mie… puede ser que no haya nada? Ya es la tercera vez que entro y no hay nada. Dios, me quiero ir".