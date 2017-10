Reyes de la risa

El jurado otorgó al grupo el galardón de Comunicación por “ser un referente de libertad y uno de los principales comunicadores de la cultura iberoamericana”.

1967: El año en que el grupo actuó por primera vez, como un pasatiempo universitario.

Mejora la vida

“Nos alegra que este premio sea para un grupo de humoristas. Nos sentimos orgullosos de esta profesión”, reconoció uno de sus miembros, Marcos Mundstock, antes de recibir el galardón.

“El oficio del humorismo mejora la vida. El sentido del humor se aprende y mejora con la práctica. Nadie nace riendo. El humorismo es siempre social. Uno no se cuenta un chiste a sí mismo, sino a los amigos y conocidos, en el trabajo, en el bar o en un velorio. ¡El humorismo, señoras y señores, es comunicación! Más aún: ¡comunicación y humanidades, que es lo que queríamos demostrar!”, continuó, tras dedicarles el premio a los miembros fallecidos del grupo, Gerardo Masana y Daniel Rabinovich.

Luego, en conferencia de prensa, el grupo fue consultado sobre si estaba entre sus planes incluir a una mujer: “¿Cuántas veces le habrán preguntado al Gordo y al Flaco por qué no eran tres?”, dijo Mundstock, y agregó que aunque no existe una decisión deliberada, no lo descartan.

Los galardones, repartidos en ocho categorías y otorgados por la fundación que lleva su nombre, entregan al ganador 50.000 euros (casi 59.000 dólares) y una escultura del artista Joan Miró.