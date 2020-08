Rial: "Canosa no es tonta, quiere encabezar la nueva derecha"

"Vivana Canosa no es tonta. Lo que ella hizo fue provocar porque, bueno, se siente cómoda en un lugar, de encabezar mediáticamente la nueva derecha argentina. No está mal. Lo que está mal, es decir 'yo tomo esto, no lo recomiendo, pero yo lo tomo'; y murió un chico por tomar dióxido de carbono", sentenció el periodista este lunes en Intrusos dando por descontado que el motivo del deceso fue por la ingesta del compuesta, algo que aún no está comprobado.

Con todo, Rial advirtió que "tampoco hay que ligar directamente" el caso del niño con lo dicho por su colega. "No es que tomó porque la vio a Canosa ¿Está claro eso?", aclaró el conductor.

"La verdad es que hay mucha gente que alentaba esta cuestión del dióxido de cloro, mucha gente, muchos lugares, erróneamente", intervino Adrián Pallares, para bajar el tono en la polémica que protagoniza Canosa, con quien tiene muy buena relación.

No obstante, Pallares remarcó que tanto el ministro de Salud, Ginés González García, "como otros profesionales, decían que no servía". "Este nene, tenía cinco años, vivía en China Muerta, en la provincia de Neuquén. Sus padres tenían mucho miedo al coronavirus y le dieron 750 mililitros. Aún no se sabe si esa fue la causa", recalcó.

Tras mencionar que el sábado pasado entrevistó a director del Hospital de Plottier, Rafael Palomino, Pallares dijo que el médico le explicó que "el dióxido de cloro en el cuerpo puede tener las consecuencias del cianuro, con lo cual quedó envenenado".

"Una familia muy humilde, con mucha ignorancia sobre el tema -como todos-, que creyó en un mensaje que tal vez lo vio en la televisión, tal vez lo vio en otra gente... Por eso digo, en muchos lados se habla de esto. Lo concreto es que este niño de cinco años murió y nosotros estamos en la televisión para tratar de informar, de alegrar, pero lo único que no tenemos que hacer es desinformar y llevar un mensaje que no sirve para nada en un momento como este, en un momento que hay que escuchar a los infectólogos, a los médicos. Y ante la ignorancia, lo único que tenemos que hacer es callarnos, sé que es difícil para los que trabajamos en televisión, pero callemosnos porque este niño va quedar como un símbolo de la ignorancia y de lo que podemos hacer los medios de comunicación cuando no pensamos en otra cosa que en el ego propio", disparó Pallares en clara alusión a Canosa.

"Una cosa es desfinformar desde la falta de información y otra es hacerlo desde la provocación", agregó Rial. Y después montarte en el tema de la libertad.... Obviamente que tenés libertad para suicidarte si querés, pero nadie va a alentar el suicidio desde un canal de televisión, me parece una locura", sostuvo.

Luego haciéndose eco de los últimos tuis de Canosa, Rial expresó: "Esto tiene que ver con la grieta que nos comió todo. Hoy se usa a San Martín como división social".

https://twitter.com/vivicanosaok/status/1295105999595016194 En homenaje a los 170 años de San Martín, recordemos y pongamos en práctica su legado, que concebía a la nación a partir de los principios de igualdad y libertad, como valores esenciales y absolutos, para desterrar el #miedo y la #injusticia de los que mandan #Libertad — Viviana Canosa (@vivicanosaok) August 16, 2020

"Si buscan algo, San Martín impuso la vacuna contra la viruela y metía en cana al que no se vacunaba. El mismo San Martín que algunos usan como libertario, era un tipo pragmático como hay que ser en medio de una pandemia. Ahora, falta de libertad y todo eso...", concluyó.