Rial, durísimo con Cris Morena: "Le hizo daño a la juventud"

Tras el comentario del periodista de “Intrusos” y sin tener conocimiento de la trayectoria del actor de 30 años, Jorge Rial le preguntó a su panelista: "¿Él es figura o acompañante?". A lo que Guido le contestó poniendo en escena a la productora. "No, él es figura. “Cachete” empezó su carrera siendo muy chico, con Cris Morena", indicó.

Intrusos | Programa completo (25-09-2020)

Ante la respuesta de Záffora, Jorge Rial hizo una picante declaración: "Sí, ya sé. Un día tenemos que hablar del daño que le hizo Cris Morena a la juventud argentina. De eso tendríamos que hablar. Había un tema de Cris Morena que yo se lo prohibí a mis hijas, ese de que los nenes se van al cielo. Era espantoso, era un horror. Mis hijas lo escuchaban de chiquitas y yo te juro que me tiraba para apagárselo. Decía '¿qué es esta pavada?'. La letra era jodida".

Floricienta - Los Niños No Mueren en el teatro

La canción a la que Jorge Rial hace referencia se llama “Los niños no mueren”. "Los niños no mueren se nos van al cielo quedan en el alma y se ponen alas y vuelan muy cerca", reza una de las estrofas del tema que el periodista no quería que sus hijas, Morena y Rocío, escucharan cuando eran niñas.