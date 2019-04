Rial fue letal con Mirtha

Pero el enfrentamiento ayer sumó un nuevo capítulo y ahora el conductor de Intrusos le apuntó a Mirtha Legrand. La noche del miércoles, la madre de Tinayre aseguró que el chimentero no la quiere. “Rial nunca me quiso. Nunca me quiso a mí y nunca quiso a mi familia”, aseguró Mirtha en diálogo con un notero de Los ángeles de la mañana. Al escuchar sus declaraciones, el conductor de América volvió ayer a remarcar lo acontecido en la mesa de la diva durante aquella visita de Natacha Jaitt en marzo del año pasado, y lanzó una opinión letal: “Esa cosa de ‘familia’ es cuasi mafiosa”. Luego aseguró que no le importa la diva de los almuerzos. “En este ambiente nadie se le atreve a Mirtha. Tiene un halo protector, porque es ella, la edad, pero a mí no me importa nada, es una más, común y corriente. Ella debería mirar hacia adentro un poco. Va a tener que ir a Tribunales. A Tri-bu-na-les, porque en su mesa se hizo una operación de inteligencia”, declaró Rial haciendo referencia a la citación de Legrand en el marco de la causa que investiga el juez Alejo Ramos Padilla.