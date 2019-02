Rial lamentó la muerte de Natacha Jaitt en Twitter y le llovieron críticas

“Saliste de abajo de la cama? No seas boludo, a nadie se lo cruzó por la cabeza que seas capaz de mandar a liquidar a alguien”; “Cuánta hipocresía”; “1 día para escribir! Que hiciste todo este tiempo? Borradores de este Tw, buscaste fotos del cuerpo, el pen drive q ella dejo, etc”; “Shhhhhh!!!!! No aclares que oscurece, Jorgito!!!!”, fueron algunos de los comentarios que le llegaron.

Embed Saliste de abajo de la cama? No seas boludo, a nadie se lo cruzó por la cabeza que seas capaz de mandar a liquidar a alguien... — Winston (@Winston_Dunhill) 24 de febrero de 2019

Embed Cuánta hipocresía — monica peran (@monicaperan) 24 de febrero de 2019

Embed Muy bonito si lo hubieras escrito ayer. Hoy parece forzado. Tampoco hay que tuitear estas cosas para quedar bien. — (@boticavieja) 24 de febrero de 2019

En tanto, quienes también recibieron fuertes críticas fueron Mercedes Ninci y Yanina Latorre. En el caso de la periodista, aseguró que no lamentaba la muerte de Natacha. “Lo lamento por su hija y su familia, no por ella… Ella constantemente arengaba a sus seguidores de Twitter para que me atacaran. Tuve cientos de amenazas de muerte. La denuncié y después me cerraron Twitter. Fui muy perjudicada por esta mujer porque hablaba mal de mí en todos los medios”, contó Ninci en una entrevista con Radio Mitre.

Por el lado de la esposa de Diego Latorre, el sábado sus seguidores le criticaron el haber omitido la noticia de la muerte de Natacha y haber saludado con el tuit: “Buen día, rufianes”. “Mejor llamate a silencio, respetá” y “Te guste o no, fuiste verduga de una mujer que acaba de morir y ojalá se sepa cómo”, le escribieron a la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

