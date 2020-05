Rial le pidió a la gente salir a la calle con responsabilidad

“Vamos a poder salir más, está bien. Recuerden esto: cuanto más salgamos, va empezar a subir el nivel de contagios. Es lógico. Y si hay más contagios, por ahí sube el número de muertes”, dijo el conductor, quien le pidió al público: “¿Qué tenemos que hacer? ¡Salir con responsabilidad! No es que salís y ya está. Salís con tapabocas, alcohol en gel, mantené la distancia social. No es que ya está, no se terminó el coronavirus”.