Rial quiere que Poroto Cubero conduzca Intrusos

Buenos Aires. Fabián “Poroto” Cubero ya avisó que le gustaría trabajar en la pantalla chica una vez que se retire como futbolista. De hecho, Pampita Ardohain lo convocó (a modo de prueba) para que sea panelista por un día en su ciclo. Ahora, el que va por el novio de Mica Viciconte es Jorge Rial. El conductor de Intrusos aseguró que al jugador de Vélez “se le hace agua a la boca cuando ve una cámara”. Más tarde, recordando que el horario del ciclo coincide con el partido de la Selección argentina contra Croacia, el periodista enfatizó: “¡Mañana, lo quiero conduciendo a Cubero!”. Atento, Cubero le envió un audio de Whatsapp: “Que Jorge no me chicaneé. Yo no arrugo. Voy, me siento ahí, me pongo un chalequito, una corbatita rayada, una camisa a cuadritos, zapatitos marrones y me mando”.