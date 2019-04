En un primer posteo el conductor de América escribió "Ya está. @elisacarrio tocó fondo", al compartir el video de Lila. Mientras muchos internautas acordaron con su postura y sumaron críticas a Carrió, unos tantos, hicieron hincapié en la trayectoria del periodista, en especial por su vínculo con el polémico informe sobre Beatriz Salomón y Alberto Ferriols.

Luego, Rial compartió el mensaje de Candelari de la Sota, hija del ex gobernador de Córdoba, repudiando los dichos de Carrió y exigiendo un pedido de disculpas. "No solo disculpas te tiene que pedir", agregó Rialy sumó detractores.

"Mirá si tenés que pedir disculpas vos por todo lo que hiciste no terminas más", "No le alcanza la vida..jajajaja.."; "Jorge te colgas de todo, deja el celular y acaricia un poco a tu nueva esposa!!!"; "Wowwwww georgeeee estás indignado. La corrupción te indigna también tanto? Te pone así de loquita el afano? Sos un caradura. Igual si tu actuación de moralista le suma a la causa dale para adelante, me divertís. Saludos a la Jefa", "Jojo vos dando lecciones de pedir disculpas....", fueron algunos de los comentarios que cosechó su retuit.

Más tarde, Jorge volvió a compartir el video de la diputada y subrayó: "No olvidemos que ⁦@elisacarrio⁩ es Cambiemos". "Y vos una mala persona", replicó enseguida el actor ultramacrista Juan Acosta.

Detrás de él, otros tuiteros agregaron: "Jaja Rial ...mente....el que desde que tengo memoria se metió con vivos y muertos"; "Y no olvidemos q vos sos un MALTRATADOR de mujeres. Me acuerdo perfecto lo q le hiciste a Loly y otras mujeres"; "y vos un reventado..memoria".

En otra publicación, Rial puso la lupa sobre los integrantes del gobierno de Cambiemos por no salir a rechazar o despegarse de los dichos de Carrió. "Es una idea mía o ningún funcionario importante del gobierno salió a repudiar a @elisacarrio? Salvo que piensen como ella...".

"Perdón?? No fuiste vos el que le dijo a toda una provincia ( Córdoba) que eran unos negros de mierda, delincuentes?? Todos te repudiaron y no te diste por aludido.. y jamás pediste perdón.. El archivo te prende fuego!!! Ahora te ofende!? #CaraDura #Operador", le contestaron desde otra cuenta de Twitter, haciendo alusión al polémico audio que le envió a su hija Morena, en medio de una discusión. "Este dando consejos de ética y moral me hace el día", agregó otra usuaria.

A los minutos el intruso difundió una imagen de Carrió tomando varias pastillas antes de dar el discurso que generó polémica. "¿Estamos en buenas manos?", disparó en forma lapidaria junto al video y nuevamente no tardaron en llegar las quejas y burlas: "Mi madre es diabética y tiene el mismo pastillero al igual que mi suegro que tiene problemas de presión y un marca pasos! Un nuevo récord tuyo de miserable!"; "Sos tan mediocre que no sabes ni el problema de salud que tiene!"; Bue justo vis metiéndote con las “drogas “ jajajaja".

"La mejor campaña contra el gobierno la hace @elisacarrio. Cada palabra es un latigazo de odio. Ya no causa gracia. Da miedo a lo que viene", insistió rial en otro tuit y mientras muchos agregaron comentarios en sintonía, otros volvieron a cruzarlo.

"Miedo , lo que se dice miedo,debe tener la Niña Loly"; "Habla de odio el q enterró a su amigo por una frase fuera de lugar y lo dejo sin laburo y no le hablo nunca más! El que no defendió a su hija cuando quisieron abusar de ella y él difundió la foto de Juana con Lousteau embarazada y provocó un disgusto tan grande q perdió el bebé"; fueron uno de los comentarios más duros que recibió.

Embed @rialjorge todavía estamos esperando la tuya a BEATRIZ SALOMÓN Y A MARCELO CORAZA TE ACORDAS. — Fabiana Arballo (@fabiarballo) 24 de abril de 2019

Embed La verdad tiene razón es una barbaridad, pero también le digo q si @elisacarrio toco fondo se encontró con Ud Sr Jorgito — José Luis (@JJLL100) 24 de abril de 2019

Embed Y por casa como andamos???? — Irma Rillo (@IrmaRillo) 23 de abril de 2019

Embed Esta señora espera las tuyas desde hace años ,! pic.twitter.com/L3jQJp797c — Chui (@Chui97914592) 23 de abril de 2019

Embed Quisera ver cuantas veces pediste disculpas vos que tantas familias arruinaste y ahora te haces el justiciero. Huevo Duro. Cornudo. — Rodrigo (@rodrigozr_) 24 de abril de 2019

Embed Sos tan básico @rialjorge , vos hablando de pedir disculpas cuando has hecho y dicho cosas peores. No te vi ni siquiera discúlpandote por ejemplo con Beatriz Salomón que hasta te ganó un juicio, porque ahora fantasmeas. Borrate — Luis Ramos (@Luischinito1366) 24 de abril de 2019

Embed La rata es moralista ahora — Modesto Lozano (@Modesto_Lozano) 23 de abril de 2019

Embed No nos olvidas que vod sos @rialjorge una lakra — @julietaargañaraz (@julietaargaaraz) 24 de abril de 2019

Embed Y vos un mercenario filibustero nefasto. — Yianca (@JuanCarlosMZ) 24 de abril de 2019

Embed Ahora sos San Jorge??? — senia banegas (@senia2014) 23 de abril de 2019

Embed Jorge, En tu programa, cada vez q tenés a tratar una muere, x ej. La de Natacha J entre otras.. nunca te falta aclarar q la muerte no hace más buenas a las personas y dps seguís sacando toda su mierda. Llámate al silencio. — On Fire (@FueraKchorros) 24 de abril de 2019

Embed Rial querido llamate a silencio, sos el menos indicado. Gracias — martin silva (@eltincho_silva) 24 de abril de 2019

Embed Vos tenes el mismo pastillero, con la diferencia que en cada cubículo hay tres pastillas azules.#NVM — Vic... (@VictoriaChiama) 24 de abril de 2019

Embed No se q es peor

- Los exabruptos de Lilita

- El tratamiento de los medios del exabrupto para no hablar de lo q realmente acusa

- La burla de Don SOBREro x los tratamientos medicos de las personas — Sebastian (@SibiDiminiguiz) 24 de abril de 2019

Embed Sos el menos indicado para hablar de "Buenas Manos"... — Danilo Di Aggri (@danilodiaggri) 24 de abril de 2019