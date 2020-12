Rial reveló viejos audios de Diego y Dalma explotó: "Cagones y violentos"

Las hermanas de Diego Armando Maradona, Lili, Kity y Ana están en guerra con Claudia, Dalma y Gianinna, y ese conflicto llegó a la televisión. En medio de este escándalo, y de que muchos recordaran que el Diez había revocado el testamento que dejaba como únicas herederas a las hijas de su primer matrimonio , en Intrusos revelaron por qué el ex futbolista decidió no hacerse presente en el casamiento de su primogénita.

"Atención porque uno de los factores del quiebre de todo fue el casamiento de Dalma. Recordando todo eso le dije a la producción que busquemos audios de Diego, que no sé si lo pusimos al aire, en el que Diego confirma que no venía al casamiento. Y fue por las hermanas. Hay un audio muy fuerte de Diego en el que contó por qué. Y dice 'por mis hermanas'", explicó el chimentero, descartando por completo que Maradona no había ido debido a que a Rocío Oliva le habían negado su entrada.

Segundos después, la producción puso al aire el esperado audio, en el que se escucha claramente a Diego: “Confirmado, Mati (Morla), no voy. Confirmado, no voy. ¿Entendés? Estos, encima de ser ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas que no le hicieron nada, ¡jamás! La Lily, la Kitty y la Ana le han hecho de comer 25 mil millones de veces a mis hijas cuando tenían hambre. Le hacían tortas fritas, a las dos de la madrugada, en verano. ¡Confirmáselo! Y Confirmáselo a mis hermanas que no voy a ningún casamiento".

https://twitter.com/dalmaradona/status/1336016831077888005 Un aplauso para @rialjorge poniendo audios viejos SOLO CON EL FIN DE LASTIMARME! Nada me lastima mas que la partida de mi viejo, asiq SIGAN OPERANDO COMO QUIERAN!Cagones violentos no les tengo miedo! Yo hablaba con mi papá cara a cara! Nunca lo filme ni le publique un audio! — Dalma Maradona (@dalmaradona) December 7, 2020

Como siempre, y rápida de reflejos, Dalma eligió salir a responder a Rial y lo tildó de “cagón y violento”.

"Un aplauso para @rialjorge, poniendo audios viejos ¡SOLO CON EL FIN DE LASTIMARME! Nada me lastima más que la partida de mi viejo, así que SIGAN OPERANDO COMO QUIERAN. Cagones, violentos, ¡no les tengo miedo! ¡Yo hablaba con mi papá cara a cara! Nunca lo filmé ni le publique un audio", tuiteó furiosa la primera hija del Diez.

Guerra pública

La guerra entre las hermanas de Maradona y sus hijas no es para nada nuevo, pero se apoderó nuevamente de los medios, días después de la muerte del ex futbolista. Es que mientras Lili, Kity y Ana afirman que Dalma y Gianinna no cuidaron como correspondía a su padre, desde el entorno de las “nenas”, y según lo contado por Yanina Latorre, creen que gran parte de la familia del ex DT vivían de sus ingresos.

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, Ana habló al respecto y reveló que, por ejemplo, la nota que ella dieron con Intrusos años atrás fue por el propio pedido del Diez. “La nota que pasaron nuestra con Jorge Rial fue porque nos mandó Diego. Fue la única. Nosotras nunca hicimos nota. Él nos mandó para que lo defendiéramos y contáramos que tenía familia porque estaba abandonado de las hijas. ¿Cuándo fueron a verlo? ¡Nunca! ¡Jamás! Eso sí que lo puedo comprobar”.

“Nosotros no estamos en contra de ellas. Ellas están en contra nuestra, no sé por qué. Que hablen ellas, me llamen y me digan los motivos. No sabemos por qué. Nunca estuvimos en su contra… No hubieran sido nadie si no fuera por su padre, y Claudia tampoco. Si eran hija de Juan Pérez no iban a estar donde están”, disparó la hermana de Diego.

Respecto de los dichos de Yanina Latorre, la mujer expresó furiosa: “Esta señora que está hablando no sabe nada, está mandada por la familia, por las hijas de mi hermano”. Tras la reacción de Yanina Latorre, Ana retrucó: “Ni mis hijos ni los hijos de mis hermanas vivían de Diego. Era muy generoso, a veces nos regalaba algo, pero nosotros nunca vivimos de él. Como ellas vivieron, porque sin Diego no habrían sido nada... Que se queden calladas y no nos entierren a nosotros. Encima del dolor que tenemos, que nosotros sí que tenemos dolor, no como ellos por el testamento o lo que tengan que hacer. A nosotros nunca nos interesó eso”.

En cuanto al final de la vida de Diego, su hermana mayor detalló: “Lo veíamos triste, pero Éramos nosotras (sus hermanas) las que Lo veíamos. Preguntale a sus hijas cuándo lo vieron. Nunca nos encontramos con Dalma y Gianinna, Jana sí estaba. Verónica Ojeda iba con Dieguito Fernando”.

“La última vez que lo vi fue en marzo. Como soy persona de riesgo, por la pandemia no quería llevarle… pero sí estábamos en contacto por teléfono. Y cuando se internó estábamos todas sus hermanas ahí. La última de mis hermanas que lo vio tras la internación fue mi hermana Kity, nosotros lo vimos en el sanatorio, después de la operación. Hablamos del amor, cariño y respeto que le teníamos. Porque nosotras sí le teníamos respeto”, concluyó Ana con una crítica contra Claudia Villafañe, pero sobre todo contra Dalma y Gianinna.