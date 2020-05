"Todos tendríamos que tener una Lorna, que te mire a la distancia, que no sea invasiva", comenzó diciendo el conductor del ciclo. Y luego pasó a detallar su tremenda experiencia: "Bueno, yo tuve una (fan) con problemas psicológicos de verdad. Un día me manoteó la puerta del auto para entrar. Un día me paró acá (en el canal) y me dijo: ‘Llevame a un hotel’. Y yo le dije una frase que no era verdad, en ese momento: ‘Estoy felizmente casado’. Entiendan que había que mentir. En ese momento la frase fue mágica. Me defendí con lo peor que tenía, saqué la peor arma. Igual no sirvió de nada. Me corrió y quiso abrir la puerta con el auto en movimiento. La tuvieron que internar".