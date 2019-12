Rial y la ex de Eduardo Fort no tuvieron filtro con Marengo

Un terrible momento se vivió ayer en Intrusos cuando Karina Antoniali, ex mujer de Eduardo Fort, confirmó el noviazgo del hermano de Ricardo con Rocío Marengo. "Me enteré que le viene pidiendo un auto a Eduardo. No se puede pedir un auto", aseguró Karina, quien estuvo 25 años con Fort y tienen dos hijos. Y cuando Rial le retrucó que lo decía "de una forma que el pedido parece un intercambio", ella respondió: "No creo. Conozco mucho a los ex de ella. Me reservo porque no voy a hablar de esa persona".