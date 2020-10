Rial y un fuerte cruce con Pallares que fue tendencia

Un desacuerdo de opiniones entre Jorge Rial y Adrián Pallares derivó en un tensísimo cruce en Intrusos, que obligó al conductor del ciclo a hacer una aclaración para calmar las aguas. "Esta era parte de la discusión con Pallares porque sino después soy el hijo de puta que mato a mis panelistas y no los mato. Aclaramos mi concepto de éxito", señaló Rial, luego de discutir con su compañero acerca de si la obra de streaming #Hashtag en vivo había sido redituable o no. Todo arrancó cuando Rial y Pallares se enfrentaron acerca de si la obra que hicieron Yanina Latorre, Martín Cirio y Santi Maratea, entre otros, le había dado ganancias a sus productores. "Bueno, fue un negocio también que funcionó muy bien", lanzó Pallares. "Conozco el negocio y te lo discuto a muerte", retrucó Jorge, quien sostuvo que no había tenido una buena recaudación, contradiciendo a su panelista, quien no se quedó callado con gesto antipático. "Si yo te digo que es un negocio y vos me vas a decir ‘no, porque conozco el negocio y porque estoy adentro’ invalidás lo que yo opine. Si lo invalidás, me quedo callado", lanzó, luego de que el conductor le dijera que se ponía "en víctima".