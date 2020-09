Ricardo Mollo, ¿el Brad Pitt argentino?

La semana pasada Brad Pitt se convirtió en tendencia mundial al reaparecer de forma virtual junto a su ex: Jennifer Aniston. Las redes explotaron ante el cruce picaresco que tuvieron los actores, que participaron en una lectura de guión de una obra -junto a más estrellas de Hollywood como Julia Roberts, Henry Golding, Shia LaBeouf, Morgan Freeman, entre otros- para recaudar fondos para la ONG de Sean Penn.

Más allá del reencuentro de una de las parejas más queridas de Hollywood(a 15 años de su separación), millones de usuarios también hicieron hincapié en lo bien que está el actor de Troya a sus 56 años. En la red social del pajarito los memes fueron una constante y los comentarios y elogios al galán fueron de todos colores. “Mi novio me mandó una foto de Brad Pitt y, me dijo que era un indigente”, “Te odio y te amo a la vez Brad Pitt”, “El único que pude arreglar el año 2020 es Brad Pitt”, fueron algunas frases que dejaron los internautas.

¡Espectacular!

Si bien el tema sobre la impecable apariencia del actor a sus 56 años dio que hablar en todo los medios, el mismo se reflotó ayer en la misma red. Es que el nombre de Ricar Mollo se volvió tendencia en la Argentina, ya que miles de fans resaltaron que el guitarrista de Divididos tiene 63 años y está mejor que Pitt.

Embed

Muchos compartieron fotos del ex Sumo mostrando su buen estado de salud. “¿Mollo tiene 63 años y acá llevamos una semana haciendo circo por Brad Pitt que tiene 56? No tenemos perdón de Dios”, “Mollo es nuestro Pitt pero diez veces mejor porque toca la viola como nadie”, “Todo bien con Brad Pitt. Pero Ricardo Mollo tiene 63 y es algo espectacular”, “A todas las chetas que seguramente se mearon con Brad Pitt les digo que no saben nada. Aprendamos a querer y amar a seres como Ricardo Mollo. Hermoso a los 63”, fueron los elogios para el músico argentino y pareja de Natalia Oreiro.

Por otro lado, una foto vintage de la actriz y el guitarrista circuló en las redes ya el nombre de la pareja también se volvió tendencia por varias horas. La postal fue tomada en la alfombra roja de los Premios MTV del 2002 y generó todo tipo de comentarios entre los tuiteros.