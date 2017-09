Ricky Martin todavía no encuentra a su hermano

“Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está. Estoy seguro de que no soy el único que tiene que lidiar con esta incertidumbre”, fueron las palabras del artista a través de un video en su cuenta de Instagram.

El cantautor puertorriqueño es consciente de que no es el único que atraviesa por esa situación: “Estoy seguro qué hay muchas mujeres y hombres que viven fuera o dentro de la isla que no han podido hablar con sus familiares por los problemas de comunicación”.

Triste: “No sabemos dónde está. No soy el único que tiene que lidiar con esta incertidumbre”.

Lazos

Ricky tiene cinco hermanos, Ángel, Erick, Daniel, Fernando y Vanessa, pero no especificó con cuál no ha podido mantener contacto. Del que más se tiene conocimiento es de Erick, quien es fisicoculturista y ha ganado varios premios en Puerto Rico.

Hace unos días, el cantante comenzó una campaña de donativos para reconstruir la llamada “Isla del encanto” que quedó devastada, sin agua ni energía eléctrica. Se trazó una meta de 200 mil dólares que se alcanzó en menos de 24 horas.