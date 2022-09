Ricky Montaner se tatuó la cola de Stefi Roitman en el brazo

“ Amo tanto a mi esposa que me la tatué ”, reza el posteo donde se ve las imágenes del gesto especial que hizo el hijo de Ricardo Montaner y a la actriz tirando un beso a cámara, muy feliz de la sorpresa de su esposo.

El tatuaje de Ricky Montaner.jpg

Denuncian por maltrato a Ricardo Montaner

La Voz Argentina terminó y dejó un sinfín de situaciones incómodas protagonizadas por los coaches. Primero trascendió la mala onda entre Lali y Ricardo Montaner y ahora el maltrato de este último con un participante. Se trata de Emanuel Cerrudo del team Montaner, pero no la pasó demasiado bien siendo coacheado por el músico.

Cerrudo, quien llegó a los cuartos de final en la edición 2022, confesó que si bien llegó muy lejos, casi se baja del certamen debido a los tratos del famoso cantante. Finalmente, la producción lo convenció para que no lo hiciera.

“Como conté, yo había soñado ese momento. Yo soy muy católico, rezo todas las noche y le dije a Dios: ‘mostrame si este año voy a estar en La Voz. Él me mostró en un sueño que se iba a dar. En el sueño canté la canción que hice en el primer programa y ahí también vi que Montaner se daba vuelta. Lo que la gente vio en el programa yo ya lo había visto en un sueño”, relató el cantante en diálogo con La Nación.

Embed

Sin embargo, confesó que no se sintió del todo conforme con el trato que recibió por parte de Montaner. "Estoy agradecido por todos los momentos lindos que viví en el programa. Pero ya en octavos me quise bajar porque no la estaba pasando bien con el trato de Montaner hacia mí, con sus devoluciones. Yo sé que él tenía sus preferidos. Nunca tiró para mí y creo que ni para el equipo", reflexionó molesto por lo vivido en el certamen.