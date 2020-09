Ricky Montaner subió una foto provocadora y lo liquidaron

Es que en la foto se ve a Roitman con los ojos cerrados sentada encima de Ricky mientras él le aprieta las lolas con las manos. "¿Y qué diría tu mamá?", escribió el joven en la imagen, que recolectó casi 300 mil likes pero muchos comentarios criticando su actitud.

Foto Ricky montanera.jpg

Enojados

"Qué desagradable foto. Guardatela para tu intimidad", "Muy fea foto", "Que mal Stefy. Es una vergüenza esa foto para cualquier mujer", "Dos estúpidos", "Y se cree hombre Ricky con esa foto. Un asco de tipo", "Un poco de respeto a la mujer. Desubicado", fueron algunos de los comentarios que reflejaron el enojo de los usuarios.

A horas de haber sido compartida la foto y al ver las críticas, el cantante debió aclarar que la imagen era una estrategia de promoción de su última canción, que de ninguna manera le estaba hablando a su suegra sino que se trataba de una parte de la letra del tema que lanzó recientemente.

La eliminó

"Quiero ser claro que con la foto que acabo de subir, a mi suegra no le estoy preguntando nada, ni nada de eso, era solo para poner la canción, para promoción. Era una foto super chévere y fue idea de Sara", contó. Si bien el venezolano dio sus explicación sobre el tema la fotografía ya no se encuentra en su cuenta de Instagram. Para no seguir con la polémica, levantó la postal. La última producción junto a Stefy que figura data de hace dos semanas. En el video se puede ver a la pareja cantando mientras él toca la guitarra acústica.