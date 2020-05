Rincón: Sepúlveda quiere que decida el Concejo Deliberante

"Debemos recordar algunas situaciones que vivimos como localidad. El contagio cero en Rincón de los Sauces tiene que ver con el trabajo que hicimos entre todos como comunidad, aplicando herramientas a veces complicadas o que generaron polémica", indicó la intendenta.

Además, señaló: "Desde un principio el reclamo viene siendo el sistema de salud y el sistema de seguridad, porque se supone que debemos actuar en conjunto, y una de las cuestiones a tener en cuenta para habilitar nueva actividades es el sistema de salud, que debe dar respuesta ante un contagio".

La intendenta Sepúlveda aseguró que "en Rincón de los Sauces se anunciaron 450 camas para atender a personas que pudieran contraer el virus" y se preguntó: "¿Dónde están esas 450 camas?". Y continuó: "Hasta el día de hoy no tengo respuestas y se lo pregunté al director del hospital, quien me dijo que no sabía".

Así lo señaló la intendenta de la localidad, Norma Sepúlveda, quien, sin embargo, indicó que las autoridades provinciales hasta el momento no han enviado al establecimiento sanitario esa cantidad de camas y no ha tenido respuestas sobre el tema.

LEÉ MÁS

Panorama Covid-19: comienza la cuarentena administrada en Neuquén

Gutiérrez: "Si estas medidas no se cumplen, vamos a tener que dar marcha atrás"