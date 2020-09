Deportes LMNeuquen Bonavena Ringo: el día que conquistó Europa y se metió en un supermercado con un Mercedes-Benz Bonavena fue un personaje único. El triunfo ante Mildenberger que podía llevarlo a ser campeón del mundo, antes de pelear con Ali, y una anécdota que lo define. Luis Calvano Por @luiscalvano







En Bad Soden, un pueblito a unos 20 kilómetros de Frankfurt donde estaba alojado Oscar Bonavena junto a su comitiva en aquel incipiente otoño alemán de 1967, había un supermercado que no tenía estacionamiento. Pero a él no le importó: “Voy a ir a comprar y les apuesto a que me meto con auto y todo”. La entrada al local era grande y las primeras góndolas quedaban a varios metros del ingreso. Las medidas daban pero, ¿Bonavena sería capaz? El hombre que soñaba con ser campeón del mundo de boxeo; el que se le plantó guapo y firme a Muhammad Alí durante 15 rounds en el Madison Square Garden de Nueva York; el que –como alguna vez contó su amigo el Bambino Veira- le pidió al piloto de la avioneta en la que volaban que se metiera en medio de una tormenta que venía de frente en vez de esquivarla; el que se tiró de panza a una pileta sólo para que el chapuzón empapara a un prócer del tango, el bandoneonista Aníbal Troilo, que estaba sequito afuera; el que caminaba sonriente fumando un habano y echando el humo al aire por el ancho pasillo de la popular de San Lorenzo en el viejo estadio Gasómetro, sabiéndose provocador por ser fanático del archirrival, su amado Huracán... Ese hombre, Ringo, era tan capaz que lo hizo. Y lo hizo manejando un Mercedes-Benz que había alquilado para moverse en aquella larga preparación con muchos días de entrenamiento: acompañado por su aterrorizada esposa Dora Raffa, encaró a la puerta del supermercado, se metió y estacionó al lado de la góndola, listo para empezar su compra y, a las carcajadas, ganar su apuesta.

“La gente miraba y no lo podía creer. Pero él lo hizo”, recuerda, 53 años después de aquella anécdota, Ernesto Cherquis Bialo, enviado especial por la revista El Gráfico a cubrir la pelea contra el local Karl Mildenberger. Si ese combate, el 16 de septiembre de 1967, no fue la mejor exposición de box que hizo el argentino en su carrera, sólo se debió a que tres años después lo esperaba su definitivo acceso a la cumbre, cuando enfrentó al célebre Muhammad Alí. Y perdió por nocaut dentro del ring, aunque ganó muchísimo afuera. De “bocón” a “bocón”, aquel duelo hoy es recordado por la guapeza de Bonavena sobre el cuadrilátero, por el cross de izquierda en el noveno asalto que terminó con Alí con una rodilla en la lona y generó que le inicien la cuenta de protección, y por la previa, con la voz aflautada de Bonavena diciéndole “chicken” (gallina) a su rival, que se había negado a servir al Ejército estadounidense en la guerra de Vietnam antes de matizar el duelo dialéctico amagándole a pegarle un zurdazo, provocando la instintiva retracción de Alí, quien, además, no pudo aguantar la risa.