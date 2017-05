Riquelme hizo una dura crítica a los futbolistas

“A mí me encanta conocer a todos los jugadores y creía que mirando al fútbol aprendía todos los días, sentía que podía aprender. Ahora veo cosas nuevas que no sé si podría aguantar. Menos mal que viví la época anterior. Antes dependía de mí, ahora sufro mucho con cada partido. Me enojo, puteo un poco... porque ya no puedo hacer nada", agregó.

Si le gana el domingo a Newell’s, es campeón

Además, Riquelme se refirió al presente de Boca, sostuvo que el equipo de La Ribera sigue siendo el favorito al título y sentenció: "Si le gana el domingo a Newell’s, es campeón".

Sobre el Superclásico, Román manifestó: “El rival ganó bien. Se puede perder. Duele cuando Boca pierde contra River. Pero ellos jugaron mejor que nosotros, aceptamos que nos ganaron y ahora tenemos que ir para adelante y ganar el torneo”.

“Hablo del partido solamente. Hay que aceptar cuando te superan. Es lo que pasó. Que el domingo la gente aguante, que canten el doble si es necesario. Más que nunca, el domingo Boca tiene que ganar”, concluyó.