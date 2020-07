Ritó mandó al frente a Cirio y aseguró que hizo un trío con ella

María Eugenia Ritó regresó a los medios en búsqueda de trabajo y le brindó una entrevista a Marcelo Polino, en la que aprovechó la oportunidad para apuntar contra su ex amiga Jésica Cirio y aseguró que hizo un trío con ella y su ex esposo, Marcelo Salinas.

En diálogo con Polino auténtico (Radio Mitre, AM 790, sábados a las 12), la mediática contó que está atravesando dificultades económicas, a la espera de que se defina su separación de Salinas. "Quiero ser panelista, me encantaría, necesito trabajar", relató.

En este sentido, aseguró que le hubiese gustado que algunos amigos le den una mano, pero sólo recibió la otra mejilla. Fue allí que apuntó contra Jésica Cirio (quien por estos días disfruta de su carrera como modelo e influencer y conductora de Morfi, además de estar felizmente casada con Martín Insaurralde, intendente del partido de Lomas de Zamoras) y aseguró que la blonda comenzó a hacerse conocida por haber realizado un trío con ella y su ahora ex esposo, Marcelo Salinas.

"Ella se hizo conocida por mí, por haber estado conmigo y con mi marido. ¡Ahora se hacen todas las señoras!", contó María Eugenia. Y luego contó que lo que más le molesta es la indiferencia con que la trata su ex amiga.

"Bueno, ella es mujer de un intendente...", acotó Polino, a lo que ella insistió: "Y yo también fui la esposa de Marcelo Salinas. ¿Sabés las veces que le escribí por Instagram y ni me respondió? Le tiré buena onda porque había tenido a la nena (fue mamá en el año 2017), la llamé para que me dé una mano y nada", confesó.

La cosa no quedó ahí y Ritó aclaró, que la modelo una vez respondió sus mensajes. "Una vez me respondió y después nunca más. Me parece que se portó mal porque se olvida de quién es, de dónde vino y las cosas que hizo. Todo el mundo sabe perfectamente quién es Jésica Cirio. ¿Ahora es la señora de quién?", disparó.

"Yo la llamé para hablar por teléfono, si te cortan el rostro me parece que está meando fuera del tarro. ¿Saben lo bueno de todo esto? Yo le mando un mensaje a Tinelli y me lo responde", explicó la mediática.

Palo a Pampita

En otro tramo de la entrevista, cuando Ritó contó que quiere ser panelista de un programa de televisión, la ex vedette reveló en que no trabajaría con Pampita, debido a una vieja historia, relacionada con su madre.

“No la soporto, no me la fumo ni a palos", admitió. Y luego dio los motivos: "Me parece que es una chica muy linda pero se comió un personaje terrible. Yo escuché que ella quiso atropellar a la madre, no sé si será cierto o no. Es como si yo reniego de mi vieja porque fue mucama o vino de Paraguay. Es como dice Moria Casán, es la Gioconda, siempre tiene la misma cara. Es falsa", contó.

Ritó basa su opinión en una vieja historia que involucró a Pampita con su madre.

Sin embargo, en 2005, Tania Dos Santos, madre de la modelo, habló sobre ese episodio para despejar las dudas sobre Carolina, pese a que su relación siempre fue conflictiva . “Lo que pasó fue que ella me regaló una mascotita que la saqué a dar una vuelta y se me escapó en el garage de la casa de ella. Como Carolina se tenía que ir rápido con la camioneta y yo estaba buscando el perrito agachada, no me vio y, bueno… Pero no quiero hablar de eso”, relató la mujer a Infobae.