¿Ritual satánico o brutalidad humana?: Violaron y asesinaron a una perra

La mascota en cuestión es “Rubia”, la cual era alimentada y cuidada por diferentes vecinos del barrio Santa Teresita, pero descansaba en una casa en particular. Sin embargo, el último miércoles, una persona terminó llevándose al animal de ese lugar y horas después fue encontrada muerta.

Efectivamente, fueron las cámaras de seguridad del lugar las que demostraron que el animal había sido secuestrado por un joven conocido como “Molde”. “La bronca y el desconcierto que tuvimos en un primer momento fue el ver en las cámaras de seguridad, como esa persona juega con el animal, la lleva hacia su casa o no sé dónde, y después lo que le hizo”, detalló la dueña del animal, en diálogo con Radio Sudamericana.

Violaron y asesinaron a una perra 3.jpg

Dada la extraña secuencia, los dueños de la perrita decidieron resguardarla en su frezzer para luego poder someter sus restos a un peritaje. En este sentido, la mujer dio detalles del brutal ataque que sufrió el animal. “Rubia fue ahorcada, violada por el ano y la vagina varias veces. Se cree que fueron varios por la brutalidad con la que fue abusada. El lugar estaba todo salpicado con sangre, no podemos entender qué hicieron con ella. Después la descartaron, como se descarta una bolsa de basura”, relató.

Si bien el hombre detenido fue identificado mediante las cámaras, también fue demorado debido a una mordida que tenía en su cuerpo, lo cual sería uno de los intentos de la perra por defenderse.

Violaron y asesinaron a una perra.jpg

Inmediatamente, la mujer en cuestión comentó que, a su parecer, fueron varias las personas que torturaron a su mascota. “Sabemos que son varios hermanos, miedo no tenemos, pero estamos siendo cautelosos en los comentarios porque son gente de malvivir", lanzó y luego manifestó su preocupación dado que así como le ocurrió a un animal puede pasarle a una personas: “Queremos que esta gente pague por lo que hizo y no entre y salga por la puerta. Si hicieron esto con una perra lo pueden hacer una criatura o una abuela. Alguien que hace esto no tiene corazón y ni tiene que salir nunca más de la cárcel”.

Por último, dejó entrever que este brutal caso puede ser producto de un ritual satánico, lo cual tampoco descartan los investigadores.